MOJI X SBOY – MOJI X SBOY 1ER PARTIE LA TANNERIE Bourg En Bresse, vendredi 26 avril 2024.

Avec plus de 700k auditeurs, Moji x Sboy, deux jeunes rappeurs prometteurs, se distinguent par leur style unique mêlant émotions, mélodies et univers profond. Leur mixtape « Temps d’aime » avec Luv Resval, incluant le single d’or « Ma go », témoigne de leur approche novatrice. Leur vision différente et ambitieuse se reflète dans leurs textes, dépeignant leur quotidien et regard sur le monde. Moji x Sboy sont porteurs d’un étendard, d’une proposition unique, nourrissant énormément d’attente auprès d’un public avant-gardiste. Après une tournée dans toute la France et la Belgique, ils sortent des singles où ils cultivent l’art d’aller là où on ne les attend pas. Plus polyvalents que jamais, ils s’apprêtent à marquer le rap d’une nouvelle vision.

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-04-26 à 20:30

Réservez votre billet ici

LA TANNERIE 123 PLACE DE LA VINAIGRERIE 01000 Bourg En Bresse 01