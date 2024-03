Mois du son Sons de soi Médiathèque Roland Barthes Urt, samedi 6 avril 2024.

Jeux d’écoute et de pratique musicale en utilisant les sons du corps comme percussions corporelles, la voix et la bouche pour souffler, cliquer, chanter, chacun de nous (re)découvrira le plaisir de jouer ensemble, de s’écouter et bien sûr d’échanger.

Réservation conseillée. 0 0 EUR.

Début : 2024-04-06 19:00:00

Médiathèque Roland Barthes 156 rue de gascogne

Urt 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine mediatheque@urt.fr

