MODULATION #10: Sonata – Benjamin de la Fuente, Samuel Sighicelli
Friche belle de mai
Marseille, mardi 16 avril 2024.

MODULATION #10: Sonata – Benjamin de la Fuente, Samuel Sighicelli ♫♫♫ Mardi 16 avril, 19h00 Friche belle de mai 6€

> Les Modulations, c’est quoi ?

Des concerts, des performances, des événements réguliers, autrement dit, une saison organisée par le GMEM.

Les Modulations vous invitent à découvrir des expériences sonores et musicales au plus près des artistes.

> Quand et où ?

Les troisièmes mardis du mois à la Friche la Belle de Mai, un dimanche par trimestre à l’Opéra de Marseille.

« Sonata »

Benjamin de la Fuente, Samuel Sighicelli

Durée 1h20 environ.

Concert en deux parties avec changement de salle :

> Petit Plateau (35 min.)

> Module (35 min.)

CONCERT

“Sonata” est une création pour deux duos piano/violon qui jouent simultanément dans deux espaces distincts.

Dans une salle de concert, la violoniste Constance Ronzatti et la pianiste Claudine Simon interprètent deux œuvres emblématiques du répertoire : “La Sonate n°3 op 45” de Edvard Grieg et “La Sonate” de Debussy.

Non loin de là, dans un autre espace, le violoniste Benjamin de la Fuente et le pianiste Samuel Sighicelli plongent dans la matière sonore des mêmes instruments, augmentés, détournés, en commentaire, relecture ou contrepoint de cette musique de répertoire qui leur parvient par le son traité en temps réel depuis la salle de concert. Leur jeu instrumental est augmenté d’objets sonores, machines, sampler, pédales…

D’un côté donc la beauté du geste inscrit dans l’histoire esthétique, exposé dans sa forme la plus simple, de l’autre le présent et sa versatilité, qui travaille en direct cette matière au sein d’un laboratoire où tout est permis. L’enjeu étant aussi de construire un pont entre le passé et le présent, les faire coïncider en une forme de réconciliation tournée vers l’avenir.

Le public est divisé en deux et change de salle à mi-chemin du concert. L’expérience de l’auditeur·rice est alors marquée à la fois par l’intervalle entre les deux univers et ce qui les réunit. Dans le deuxième espace, le public est équipé de casques audio sans fil.

AVEC

Benjamin de la Fuente et Samuel Sighicelli (compositions originales), Claudine Simon (piano), Constance Ronzatti (violon), Samuel Sighicelli (clavier électronique et cithare détournée), Benjamin de la Fuente (violon augmenté), Etienne Démoulin et Rémi le Taillandier (son et réalisation en informatique musicale)

WEB : https://www.gmem.org/saison/sonata-copie

TARIFICATION

Vous aimez les Modulations…

> Un peu…

Tarif unique : 6 €

> Beaucoup…

Carte de fidélité : 30 €

Donne accès à toutes les Modulations de la saison 23-24.

> À la folie…

Bar sur place (sauf à l’Opéra).

INFORMATION PRATIQUE

Les spectateur·rice·s retardataires ne pourront avoir accès à la salle, certains spectacles ne tolérant — sur demande des équipes artistiques — aucune entrée en retard.

BILLETTERIE

https://gmem-cncm.mapado.com/

En partenariat avec la Friche La Belle de Mai

