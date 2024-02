Mobile fil de fer et verre L’Art en transparence Tence, mercredi 10 juillet 2024.

Atelier « crée ton mobile fil de fer et verre ». On coupe du verre, on tord, on coupe des fils de fer, on crée un mobile ou ce que l’on veut.

Début : 2024-07-10 15:00:00

fin : 2024-07-31

L’Art en transparence 19, Rue d’Annonay

Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

