Mo Low – Cinq jours pour ralentir ensemble Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Nantes, mercredi 10 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-15 –

Gratuit : non

En avril, Stereolux vous propose un temps pour prendre le temps.Prendre le temps de ressentir, lâcher prise et se saisir des plaisirs simples. Dans le cadre de cet évènement de 5 jours, Stereolux s’est notamment associé aux Bouillonnantes pour interroger le « slow » et le « low » en matière d’alimentation. Causeries paysannes inspirantes, table ronde engagée et marché paysan particulièrement gourmand… auront lieu le samedi 13 avril 2024, dans le cadre des 5 jours de festival, afin de questionner notre agriculture et d’observer autrement le contenu de nos assiettes. Plus qu’un appel à la déconnexion, c’est une invitation à la reconnexion au monde qui nous entoure. Rendez-vous du 11 au 15 avril 2024 à Stereolux, Trempo et aux Nefs. Programme complet sur stereolux.org/agenda

Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Ile de Nantes Nantes 44200

02 40 43 20 43 https://stereolux.org info@stereolux.org