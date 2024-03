MME TACOS A LES PIEDS TANQUÉS MAISON DE RETRAITE SAINT-VIDIAN Martres-Tolosane, vendredi 19 avril 2024.

Sortie de résidence

Armée de sa beurouette c’est comme ça qu’on dit brouette en sarthois et de ses valises pédagogiques en carton, Mme Tacos sillonne la France à pied. C’est l’occasion pour elle de proposer des conférences délirantes sur l’Histoire de la pétanque, qui est celle de la solidarité, de la dignité humaine et du métissage culturel. Raconter, c’est sa façon de résister, de garder les pieds tanqués (pétanque, nom commun, du provençal pes tanca) face au raz-de-marée technologique et aux mutations sociétales. .

Début : 2024-04-19 19:00:00

MAISON DE RETRAITE SAINT-VIDIAN 8 Avenue François Mitterrand

Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie espaceculturelangonia@gmail.com

