Mme de Sévigné, une femme parmi les autres Place du Château Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Avant Colette, la plus célèbre des Bourguignonnes fut pendant longtemps Mme de Sévigné. La célèbre épistolière est plus que jamais d’actualité en 2024 avec un film et une nouvelle biographie par Geneviève Haroche-Bouzinac qui livre un portrait attachant d’une femme pleinement inscrite dans son monde qui participa au mouvement d’émancipation des femmes à un moment où l’identité féminine est en voie d’élaboration. A l’issue de la rencontre Geneviève Haroche-Bouzinac signera son ouvrage. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-21 16:00:00

fin : 2024-09-21

Place du Château Musée Colette Bibliothèque

Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

