Le pharfelu MJC de Saint-Chamond Saint-Chamond, mardi 16 avril 2024.

Le pharfelu Spectacle jeune public Mardi 16 avril, 10h30 MJC de Saint-Chamond 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-16T10:30:00+02:00 – 2024-04-16T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-16T10:30:00+02:00 – 2024-04-16T12:00:00+02:00

Petite ritournelle drôle et poétique, où l’on retrouve Pétunia et Bertille, deux clowns malicieuses et impétueuses. Musique, danse, chansons, marionnettes sont au rendez-vous. Embarquez dans cette nouvelle aventure… Venez goûter le vent du large, voler sur l’écume et rouler dans les vagues.

MJC de Saint-Chamond 2a avenue de la libération 42400 saint-chamond Saint-Chamond 42400 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

