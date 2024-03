MIS HERMANOS – Ciné Latino CINE 32 Auch, mardi 19 mars 2024.

MIS HERMANOS – Ciné Latino SUIVI D’UNE RENCONTRE AVEC LA REALISATRICE CLAUDIA HUAIQUIMILLA ET LE COMEDIEN IVAN CACERES Mardi 19 mars, 18h30, 21h00 CINE 32

Après Mala Junta, nous sommes heureux d’accueillir à nouveau la cinéaste chilienne pour son nouveau film sur la jeunesse rebelle de son pays.

MIS HERMANOS

de Claudia Huaiquimilla. Chili/2024/1h25. Avec Sebastián Ayala, Andrew Bargsted, Paulina García.

Les frères Ángel (17 ans) et Franco (14 ans) sont incarcérés dans une prison pour mineurs depuis un an, en attendant le jugement de leur affaire. Malgré l’hostilité du lieu, ils nouent des liens avec d’autres jeunes et passent leurs journées à rêver de ce qu’ils feront lorsqu’ils seront libérés. L’arrivée de Jaime (17 ans), un jeune rebelle, change tout lorsqu’il propose de s’échapper par une émeute. L’idée commence à gagner des adeptes, mais bien que Franco veuille s’y joindre, Ángel sait que ce n’est pas sûr. Cependant, plusieurs déceptions familiales et judiciaires, en plus des bagarres, des cambriolages et des suicides, amèneront Angel à voir l’émeute comme sa seule issue. Inspiré de faits réels survenus dans le sud du Chili.

En partenariat avec le festival CinéLatino de Toulouse.

