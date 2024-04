« Mirlando » ateliers d’écriture et d’interactions olfactives Jardins du musée international de la parfumerie Mouans-Sartoux, samedi 1 juin 2024.

« Mirlando » ateliers d’écriture et d’interactions olfactives Bernard Briançon, plasticien et professeur aux beaux-arts de Marseille nous offrent une présentation de son Olfactorium comme point de départ à un atelier d’écriture et d’interactions olfactives avec… Samedi 1 juin, 09h00 Jardins du musée international de la parfumerie Places limitées, sur réservation avant le 31 mai

Bernard Briançon, plasticien et professeur aux beaux-arts de Marseille nous offrent une présentation de son Olfactorium comme point de départ à un atelier d’écriture et d’interactions olfactives avec Corinne Marie -Tosello.

Il nous fait découvrir les notes de « Mirlando », parfum créé en collaboration avec Corinne à l’occasion de l’exposition « Aliçe » aux jardins du M.I.P en 2023.

Déroulé :

– accueil des participants, présentation, premier moment d’écriture.

– déambulation dans le jardin, commentaires Corinne et moi, découverte des végétaux.

– pour les participants, création d’un parfum.

– second temps d’écriture.

– bilan de l’atelier.

Jardins du musée international de la parfumerie 979 chemin des Gourettes, 06370 Mouans-Sartoux Mouans-Sartoux 06370 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur « Un parcours interactif et multi-sensoriel »

Créés en 2007, les Jardins du MIP (JMIP) deviennent, en 2010, le conservatoire des plantes à

parfum du Musée International de la Parfumerie : un espace naturel témoin du paysage

olfactif lié à l’agriculture locale.

Situés au pied de la cité aromatique, ces jardins botaniques de 2,7 hectares proposent une

promenade délicieuse et parfumée parmi les roses de mai, les jasmins, les orangers, les

tubéreuses, les violettes et tant d’autres. Les parfums naissent tout d’abord dans les plantes,

d’ici ou d’ailleurs.

Dans le cadre unique des Jardins du MIP, on découvre et on sent ces espèces qui fournissent

depuis des siècles les précieuses matières premières de la parfumerie.

En parallèle, les Jardins font place aux champs de culture à l’ancienne engagés dans une

démarche de « Refuge LPO », fidèlement reconstitués et entretenus le plus naturellement

possible. Une occasion de surprendre une flore et une faune préservées dans leur richesse.

En 2022, les Jardins du MIP reçoivent le label « Jardin Remarquable ». L’ensemble est labellisé « Musée de France ». Ouverture du 1er mars au 11 novembre 09h00 à 18h00. Fermeture au public du 12 novembre à fin février La billetterie est fermée 30 minutes avant la fermeture des jardins / En voiture : Parking gratuit de 150 places (VL et/ou bus) // A pied : 1 km par un chemin piétonnier du centre-ville de Mouans-Sartoux (SNCF) // En bus : Lignes Sillages : Ligne E ou A – Arrêt « Grasse SNCF » descente terminus Arrêt « Les jardins du MIP » // Au départ des Jardins du MIP : prendre la ligne E ou A à l’arrêt « Les jardins du MIP » en direction de la Grasse SNCF // En train : arrêt Mouans-Sartoux SNCF

©bernardbriançon