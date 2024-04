Mirabelle fête ses 5 ans à Huelgoat. Huelgoat, mercredi 8 mai 2024.

Mirabelle fête ses 5 ans à Huelgoat. Huelgoat Finistère

Le Restaurant Mirabelle fête ses 5 ans !

Nous vous convions à une célébration exceptionnelle les 8 et 9 mai 2024 au bord du magnifique lac de Huelgoat.

Au programme

– Mercredi Fest Noz pour danser et vibrer aux rythmes de la Bretagne !

– Jeudi Ambiance guinguette, convivialité et chaleur seront de mise !

Des surprises seront au rendez-vous tout au long de ces deux jours pour vous émerveiller et rendre cet événement encore plus mémorable !

Profitez également d’une restauration en continu, avec des mets savoureux et des spécialités locales qui raviront vos papilles.

Venez nombreux célébrer avec nous cette belle occasion et partager des moments inoubliables de convivialité et de bonheur.

À très bientôt au Restaurant Mirabelle pour cette grande fête ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-08 18:00:00

fin : 2024-05-08 01:00:00

Huelgoat 29690 Finistère Bretagne

