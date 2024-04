Minute Papillon Maison Folie Hospice d’Havré Tourcoing, vendredi 19 avril 2024.

Minute Papillon Pièce de théâtre poétique sur le temps qui passe, porté par des animaux de la forêt Vendredi 19 avril, 18h30 Maison Folie Hospice d’Havré sur inscription, Tarifs : plein 5.50€ / réduit 3€ / -12 ans 2.5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-19T18:30:00+02:00 – 2024-04-19T19:20:00+02:00

Fin : 2024-04-19T18:30:00+02:00 – 2024-04-19T19:20:00+02:00

Pas le temps de perdre son temps ! Voilà ce que pense Sylvestre, un petit écureuil très, trop pressé que l’hiver arrive. Mais Olga, elle, préfère prendre son temps. Pourquoi se précipiter ? Après tout, tout vient à point à qui sait attendre !

À travers ce spectacle poétique et déjanté porté par la Compagnie La Rustine, chacun est invité à méditer, en musique, sur le temps qui passe. Une véritable fable en quatre dimensions dans laquelle les animaux de la forêt interagissent avec les objets qui les entourent, et portent un regard positif sur le défilement des saisons et la faculté de tous à y trouver sa place.

Finalement, « si on s’arrêtait un instant, une minute papillon » !

Maison Folie Hospice d’Havré 100 rue de Tournai 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 03 59 63 43 53 https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Culture/Maison-Folie-hospice-d-Havre [{« type »: « link », « value »: « http://culture-billetterie.tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 59 63 43 53 »}] Tour à tour devenue hospice, couvent et collège, la maison Folie hospice d’Havré est aujourd’hui un lieu d’échanges culturels. Expositions, spectacles, concerts, visites guidées, ateliers, la programmation met à l’honneur tant des artistes internationaux que locaux, privilégiant la diversité et l’accessibilité de son offre à tous les publics de la métropole lilloise. Métro ligne 2 arrêt Tourcoing centre

poétique musique

DR