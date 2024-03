Minuit Sonne – Flâneries nocturnes pour violoncelle et guitare salle festive de Bonneuil-Matours Bonneuil-Matours, mercredi 3 avril 2024.

Minuit Sonne – Flâneries nocturnes pour violoncelle et guitare Le répertoire appelle à la fête et la danse, avec des morceaux de Piazzolla et Duplessy, mais aussi à la douceur et la légèreté, avec les mélodies de Schubert et Tchaïkovski… Mercredi 3 avril, 19h30 salle festive de Bonneuil-Matours 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-03T19:30:00+02:00 – 2024-04-03T20:30:00+02:00

Fin : 2024-04-03T19:30:00+02:00 – 2024-04-03T20:30:00+02:00

Telles deux magiciennes, Pauline Ngolo et Laura Rouy arrêtent le temps. La nuit ainsi suspendue offre un passage vers le monde des rêves : des rêves doux, exaltés ou mystérieux, des rêves qui parfois tournent au cauchemar mais qui permettent aussi de voler…

Minuit une. Le temps reprend son cours, et cette nuit mystérieuse et fantastique nous laisse dans la tête des souvenirs sous la forme de sons ou d’une petite rengaine qu’on se surprend alors à fredonner…

MUSIQUE

Basset, Boutros, Piazzolla, Duplessy, Tchaïkovski, Schubert, Ourkouzounov

salle festive de Bonneuil-Matours rue de Saintonge- 86210 Bonneuil-Matours Bonneuil-Matours 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.jmfrance.org/spectacles/minuit-sonne »}]

concert Musiques Classiques

VirginieMorgand