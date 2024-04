Minots des bois Centre de vacances « Cyclamen » CHAUX des CROTENAY Bletterans, lundi 22 avril 2024.

Minots des bois dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 22 – 26 avril Centre de vacances « Cyclamen » CHAUX des CROTENAY 200

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-22T08:30:00+02:00 – 2024-04-22T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-26T00:00:00+02:00 – 2024-04-26T17:30:00+02:00

Envie de devenir un aventurier des bois ? Enfile tes baskets et prends ton sac à dos, relève pendant une semaine des défis et devient un parfait aventurier.

De nombreuses activités vous seront proposées : jeux d’orientation, cabane dans les bois, chasse aux empreintes, observation de la faune et de la flore, création de la tenue de l’aventurier (gilet, chapeau), fabrication de boussoles, jumelles, kaléidoscope nature, dela cuisine… de quoi se créer de beaux et merveilleux souvenirs .

Centre de vacances « Cyclamen » CHAUX des CROTENAY 1 rue des vignes Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « sejours.francas36@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.84.24.35.22 »}, {« type »: « link », « value »: « https://francasdujura.fr/ »}]

NATURE PLEIN AIR

Francas du Jura