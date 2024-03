Minimalisme romantique Galerie municipale Bernard Nonnet Erquy, jeudi 4 avril 2024.

Minimalisme romantique peintures de Yuliya Patotskaya 4 – 14 avril Galerie municipale Bernard Nonnet Entrée libre et gratuite

Yuliya Patotskaya est une artiste rennaise aux multiples facettes, peintre, chercheuse en informatique ou en mathématiques appliquées, elle explore la perception esthétique humaine, les liens entre art et technologie, les aspects scientifiques de la perception humaine. Elle puise son inspiration dans ses racines biélorusses, les traditions populaires, la cosmologie, la philosophie, l’histoire médiévale et la nature environnante.

Ses œuvres sont des espaces de méditation, autant d’énigmes minimalistes et romantiques…

Visite artistique le vendredi 5 avril à 18h

Ouverture du mercredi au vendredi de 15h à 18h

et les samedis et dimanches de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h

Galerie municipale Bernard Nonnet Erquy, 5 rue du 19 mars 1962 Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne 00 33 2 96 63 64 64 https://www.ville-erquy.com/culture-et-patrimoine/galerie-d-art-municipale/ https://www.facebook.com/galeriedartmunicipalederquy/ Entrée libre.

