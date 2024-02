Minilab Habitation Gravure laser Le Temps des Cerises Issy-les-Moulineaux, dimanche 30 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-30T14:30:00+02:00 – 2024-06-30T16:00:00+02:00

Minilab Habitation Gravure-Découpe laser

Dimanche 30 juin à 14h30

Atelier d’habilitation à l’utilisation de la graveuse-découpeuse laser du Minilab du Temps des Cerises. Nous vous accompagnons dans la validation de vos compétences techniques et sur les outils de fabrication numérique pour ensuite utiliser les machines en autonomie (ou presque) notamment lors des OpenLab !

Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France Implanté dans l'éco-quartier du Fort d'Issy et installé dans d'anciennes casemates, le Temps des Cerises est un établissement de proximité de la Ville d'Issy-les-Moulineaux géré par l'association CLAVIM. Il s'agit d'un équipement d'animations pluridisciplinaires, de découvertes culturelles, d'expérimentations ludiques, numériques et scientifiques, de rencontres et d'échanges pour tous les publics.

En rejoignant le réseau des Micro-Folies coordonné par La Villette sous l’impulsion du Ministère de la Culture, le Temps des Cerises accueille depuis septembre 2019 le Musée numérique réunissant aujourd’hui plus de 6 000 œuvres d’institutions et musées nationaux ainsi qu’un Minilab.

Horaires d’ouverture (sauf jours fériés)

Du mardi au vendredi de 14h à 19h

Samedi de 10h à 19h et dimanche de 14h à 19h

Fermeture de la Médiathèque le jeudi. Bus 323 arrêt rue du Fort ; TUVIM arrêt Général Guichard ; Bus 169 arrêt Émile Duployé ; Transilien N arrêt gare de Clamart.

