Mini stage danse traditionnelle Auditorium de la Maison de la Musique Sainte-Sigolène, samedi 30 mars 2024.

Mini stage danse traditionnelle Auditorium de la Maison de la Musique Sainte-Sigolène Haute-Loire

Durant ce stage, nous verrons les danses de couples modernes phares et leurs différentes variantes scottish, mazurka, polka… Dans un but de pouvoir s’amuser en bal.

Animé par Armand Sauret

Renseignements et inscriptions à l’EIMD.

9 9 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 10:00:00

fin : 2024-03-30 12:00:00

Auditorium de la Maison de la Musique 2 avenue de Marinéo

Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

L’événement Mini stage danse traditionnelle Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2024-03-08 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron