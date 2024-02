Mini-Séjour Aventure nature village vacances Le Duchet Nanchez, dimanche 30 juin 2024.

Mini-Séjour Aventure nature village vacances Le Duchet Nanchez Jura

Le mini séjour aventure nature est un séjour tout compris de 5 jours et 4 nuits, avec une arrivée possible entre le dimanche et le mercredi, incluant :

L’hébergement en chambre double avec salle de bain privative, lits faits à votre arrivée et linge de toilette fourni.

La pension complète avec vin de table compris à chaque repas et café les midis du jour 1 pour le dîner au jour 5 après le petit déjeuner.

6 demi-journées d’activités randonnée, vtt électrique, tir-à-l’arc, escalade, grimpe d’arbres, balade nature, stretching, visite des centres d’intérêt touristiques alentours…

6 demi-journées d’accueil au club enfant pour les enfants de plus de 3 ans (l’accueil des enfants de moins de 3 ans au bébé club est à réserver en supplément).

Les animations de soirée.

L’accès à l’espace bien-être avec piscine naturelle intérieure, spa, sauna, solarium, salle de fitness et massage (en supplément), piscine de plein air chauffée avec pataugeoire et toboggan aquatique.

L’accès libre aux terrains de tennis, de pétanque, de volley et de swin-golf. 355 355 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-30

fin : 2024-09-01

village vacances Le Duchet 2, Les Pessettes

Nanchez 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté contact@le-duchet.com

L’événement Mini-Séjour Aventure nature Nanchez a été mis à jour le 2024-02-21 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX