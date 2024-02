MINA ET LE SCEAU DU TEMPS Montpellier, vendredi 19 avril 2024.

MINA ET LE SCEAU DU TEMPS Montpellier Hérault

La jeune Mina a un incroyable pouvoir munie d’un mystérieux sceau, elle peut traverser les époques et rencontrer les plus illustres savants qui ont marqué l’histoire de Montpellier.

Avec elle, les enfants de 9 à 13 ans pourront parcourir la ville et découvrir l’histoire des métiers de chirurgien, pharmacien, médecin et botaniste.

Grâce à un livret d’activités remis lors de la visite, la médecine montpelliéraine n’aura (presque) plus de secrets pour eux !

Merci de prévoir un stylo par enfant pour cette visite.

INFORMATIONS

– Rendez-vous 10 minutes avant le départ Office de Tourisme de Montpellier extérieur façade côté Esplanade Charles-de-Gaulle. Au début de la visite, le livret « jeu de piste » sera remis à vos enfants, merci de penser à venir avec de quoi écrire.

– Forfait à 14 € pour 1 ou 2 enfants et 1 adulte accompagnant, pour un 3ème ou 4ème enfant la présence et la réservation d’un 2ème adulte est obligatoire.

– Visite interdite aux chiens de petite ou grande taille, sauf chien-guide. 7 7 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 15:00:00

fin : 2024-04-19 17:00:00

30 Allée Jean de Lattre de Tassigny

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

