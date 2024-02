MIME LE VOISIN Fouzilhon, mardi 9 avril 2024.

MIME LE VOISIN Fouzilhon Hérault

Comment ne pas s’attacher à ce personnage maladroit, en quête d’amour. Sans un mot, Le Voisin vous emporte dans une comédie hilarante et rafraîchissante. On en ressort…heureux ! Formé à l’École Marcel Marceau, Benoît Turjman est une révélation du mime en France.

Tarif: Plein tarif 14€. Adhérents, chômeurs et étudiants :10€. Moins de 18 ans 6€

Sur réservation. Restauration maison sur place

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-09 20:30:00

fin : 2024-04-09

3 Rue des Remparts

Fouzilhon 34480 Hérault Occitanie resatdp@gmail.com

L'événement MIME LE VOISIN Fouzilhon a été mis à jour le 2024-02-21