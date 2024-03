Mille secrets de poussins Médiathèque municipale de Clichy Clichy, mercredi 3 avril 2024.

Mille secrets de poussins Collectif Quatre Ailes – Michaël Dusautoy Mercredi 3 avril, 10h30 Médiathèque municipale de Clichy Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-03T10:30:00+02:00 – 2024-04-03T11:00:00+02:00

Fin : 2024-04-03T10:30:00+02:00 – 2024-04-03T11:00:00+02:00

Dès qu’il y a un livre quelque part, il y a des poussins dedans. Les poussins vivent de l’autre côté des livres. Grâce à eux, ils parcourent le monde et font pas mal de bêtises, surtout Blaise le poussin masqué… Mille secrets de poussins explore les nombreuses questions que les enfants peuvent se poser à leur sujet. Avec un spectacle hors les murs à voir dès trois ans, le Collectif Quatre Ailes est au plus proche des publics pour mettre en valeur l’imaginaire des enfants comme espace de tous les possibles et véritable outil pour affronter les obstacles tout au long de la vie.

Dans un dispositif vidéo habité par un comédien farceur à la fois conteur et manipulateur, le spectacle s’appuie sur le jeu perturbateur de questions-réponses poétiques et bizarres dont Claude Ponti a truffé son album. Grâce à des jeux visuels et sonores et une technologie détournée, chacun est invité à voyager librement de l’autre côté des livres pour partir à la rencontre des poussins et de leur monde magique.

Médiathèque municipale de Clichy 98 rue Martre – 92110 Clichy Clichy 92110 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@collectif4ailes.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0680538824 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.collectif4ailes.fr »}]

Jeune public Claude Ponti

Collectif Quatre Ailes