Mille Évasions | Les oiseaux électros Galerie municipale Bernard Nonnet Erquy, mercredi 1 mai 2024.

Mille Évasions | Les oiseaux électros peintures et sculptures de Sophie Le Clanche et de Dany Gogly Lebon 1 – 12 mai Galerie municipale Bernard Nonnet Entrée libre et gratuite

Exposition en lien avec Écoutez les oiseaux ! Un événement numérique et interactif proposé par la bibliothèque municipale d’Erquy.

Papiers, toiles, cartes, autant de supports propices à l’évasion par le trait qui court, la couleur qui s’étend. La curiosité insatiable de Sophie Leclanche l’entraine vers des rencontres improbables sur la toile ou sous les globes de verre.

Les oiseaux électros de Dany Gogly Lebon s’affichent en sculptures pour séduire le regard et inviter à l’échange. Ils sont composés d’éléments issus d’appareils domestiques en fin de vie. Ces éléments cisaillés, meulés, assemblés avec soin composent des œuvres originales, uniques, riches en couleurs et invitent à la poésie.

Visite artistique le vendredi 3 mai à 18h

Ouverture du mercredi au vendredi de 15h à 18h

et les samedis et dimanches de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h

Galerie municipale Bernard Nonnet Erquy, 5 rue du 19 mars 1962 Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne 00 33 2 96 63 64 64 https://www.ville-erquy.com/culture-et-patrimoine/galerie-d-art-municipale/ https://www.facebook.com/galeriedartmunicipalederquy/ Entrée libre.

