Christophe Panzani Quartet – « Mères Océans »

SAMEDI 20 AVRIL – 20H30
THÉÂTRE DE LA MAISON DU PEUPLE, MILLAU

Recherche de l'émotion pure, musique sensorielle

Mères Océans, c'est le nouveau projet du saxophoniste Christophe Panzani, partenaire de route d'Anne Pacéo. Il prend racine dans ses expériences précédentes avec de multiples pianistes (Les Âmes Perdues (2016), Les Mauvais Tempéraments (2019)), avec une dynamique nouvelle trouvée dans les claviers, synthétiseurs, batteries et sons électroniques.

Le concert est une quête de la puissance évocatrice de la musique, une recherche de l'émotion juste, pure, au-delà des mots, sans filtre. Christophe Panzani propose un moment musical sensoriel où il faut simplement cesser de vouloir comprendre, et juste ressentir une musique qui vous transperce.

Christophe Panzani a été Victoire du Jazz en 2020 dans la catégorie Révélation.

Christophe Panzani saxophone | Tony Paeleman clavier

Enzo Carniel piano | Guilhem Flouzat batterie

1ère partie : Concert de fin de stage

Autour du concert : Stage de 3 jours du 18 au 20 avril à destination des musiciens amateurs ou en voie de professionnalisation avec Christophe Panzani et Tony Paeleman.

En partenariat avec le service Culture du Département de l'Aveyron.

