MILENA Salle des fêtes Madeleine TABARD Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, samedi 13 avril 2024.

MILENA Duo piano et tablas, entre jazz Européen et musique Indienne, Une jolie pépite musicale à découvrir. Samedi 13 avril, 20h30 Salle des fêtes Madeleine TABARD entrée 10 €, et 5 € pour les moins de 16 ans.

Début : 2024-04-13T20:30:00+02:00 – 2024-04-13T22:00:00+02:00

Concert

Milena

Cela veut dire « rencontre » en Hindy.

Le samedi 13 avril / 20H30 // Salle des fêtes de St Hilaire St Mesmin.

L’un habite au bout du village, l’autre vient du bout du monde. Vincent Viala, artiste Hilairois joue du piano. Amrat Hussain indien, percussionniste, joue avec des tablas. C’est une rencontre à 4 mains amicale, musicale et pour le moins originale…Entre jazz Européen et musique indienne, ce duo s’enthousiasme dans un heureux mariage des rythmes et des sonorités. L’association FestHilaire vous invite à venir découvrir cette jolie pépite musicale à la salle des fêtes de St Hilaire St Mesmin. De cette rencontre est né une grande complicité entre les 2 artistes, laissant la place à chaque concert à une part d’improvisation, et à une joie communicative avec le public.

Vincent Viala : piano Amrat Hussain : tablas

Production Ouvem’Azulis / Avec le soutien du Conseil départemental.

Entrée → 10 € (et 5 € moins de 16 ans)

Réservations → 06.49.28.76.97 ou sur festhilaire@gmail.com

Salle des fêtes Madeleine TABARD 1047 route d'Orléans, 45160 St Hilaire St Mesmin Saint-Hilaire-Saint-Mesmin 45160 Loiret Centre-Val de Loire

piano jazz tablas

Anita Farmine et Ouvem’ Azulis