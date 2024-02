Milena SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN, salle des fêtes Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, samedi 13 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-13T20:30:00+02:00 – 2024-04-13T22:30:00+02:00

Milena c’est une rencontre à quatre mains entre les tablas, piano percussif du nord de l’Inde d’Amrat Hussain, et le piano mélodique, percussif et harmonique de Vincent Viala.

Entre Jazz européen et musique indienne, explorant leurs compositions originales, Amrat et Vincent s’amusent, se parlent et s’enthousiasment de l’heureux mariage des timbres, des rythmes et des sonorités des tablas et du piano dans une joie communicative avec le public.

En célébrant l’oralité comme la mère de toutes les musiques, l’art de composer dans et avec l’instant, les deux musiciens se surprennent par l’art du jeu ( ne dit-on pas jouer de la musique?). Dès lors, redécouvrant son instrument dans un contexte différent, chacun des musiciens questionne sa pratique musicale, pour mieux revenir à l’essence de sa musique, l’improvisation.

Comme le frisson qui parcoure l’échine du musicien quand il frappe ou caresse la peau de son instrument ou plaquant un accord inattendu qui suspend une salle en apesanteur, c’est ici et maintenant, dans la musique improvisée que le duo prend tout son sens en faisant de Milena une jolie pépite musicale à découvrir ou à faire découvrir sans délai…

SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN, salle des fêtes SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN, 1043 route d’Orléans Saint-Hilaire-Saint-Mesmin 45160 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0649287697 »}]

