Mieux vaut partir d’un cliché Eve, Scène Universitaire Le Mans, mercredi 16 octobre 2024.

Mieux vaut partir d’un cliché

Eve, Scène Universitaire 18 Avenue René Laënnec Le Mans Sarthe

Un spectacle offrant à voir et à entendre les prises de têtes artistiques d’un danseur.

Son chemin est sinueux, il passe à la fois par son enfance s’agitant sur les clips de Madonna ou Michael Jackson tout en suivant la trace des grandes figures de la danse contemporaine pour tenter de façonner son propre univers. Avec ce one-man-show vidéo-chorégraphique plein d’humour et de finesse, Sylvain Riéjou met en scène un dialogue joyeusement moqueur entre lui et son double pour débattre de questions artistiques sur le statut du créateur et ses difficultés.

[Association Cliché]

Chorégraphie et interprétation Sylvain Riéjou EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-16 20:30:00

fin : 2024-10-16

Eve, Scène Universitaire 18 Avenue René Laënnec

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

L’événement Mieux vaut partir d’un cliché Le Mans a été mis à jour le 2024-10-07 par eSPRIT Pays de la Loire

mercredi 16 octobre 2024 Mieux vaut partir d’un cliché Eve, Scène Universitaire Le Mans Mieux vaut partir d'un cliché Eve, Scène Universitaire 18 Avenue René Laënnec Le Mans Sarthe 2024-10-16 à .Un spectacle offrant à voir et à entendre les prises de têtes artistiques d’un danseur.