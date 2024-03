Micro-Folie Rendez-vous aux jardins La Fabrique du Nouveau Monde Iguerande, samedi 20 avril 2024.

A 10h30 Venez participer à un atelier-jeux ludique et pédagogique autour des paysages dans l’art. (A partir de 5-6 ans).

A 15h Promenez vous dans les jardins du musée numérique en assistant à une séance commentée autour de l’art des jardins et les jardins dans l’art, des tableaux aux jardins des plus belles résidences royales européennes. (Séance grand public d’environ une heure)

Pour le musée numérique Réservation conseillée Places limitées 0 0 EUR.

Début : 2024-04-20 15:00:00

fin : 2024-04-20 16:30:00

La Fabrique du Nouveau Monde 45 Grande rue

Iguerande 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté fabriqueiguerande@orange.fr

