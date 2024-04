Micro-Folie Mobile à Landouzy-la-Ville Landouzy-la-Ville, mercredi 17 avril 2024.

Micro-Folie Mobile à Landouzy-la-Ville Landouzy-la-Ville Aisne

Dispositif culturel et numérique

Le dispositif numérique et culturel s’installe dans la salle des fêtes de Landouzy-la-Ville

La Micro-Folie Mobile est gratuite et est accessible à tous, lors des activités, le musée numérique, la bibliothèque et la ludothèque sont à disposition en autonomie.

Au programme

Mercredi 10 avril

Impression 3D

10h00 12h00

Découvrez l’imprimante 3D et le stylo 3D en réalisant une pièce.

Tirer le portrait

14h00 17h00 (˜45min)

En famille, réalisons nos portraits.

Mercredi 17 avril

Pointillisme

10h30 12h00 (˜45min)

Création d’une carte en s’inspirant du pointillisme.

Jeux de rythme VR

14h00 17h00 (˜30min)

Découvrez la réalité virtuelle au rythme de la musique.

(à partir de 12 ans)

Renseignement et réservation 06 32 96 16 75 ou 06 73 66 26 92 ou microfoliemobile@cc-tc.com 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 14:00:00

fin : 2024-04-17 17:00:00

place de la mairie

Landouzy-la-Ville 02140 Aisne Hauts-de-France microfoliemobile@cc-tc.com

L’événement Micro-Folie Mobile à Landouzy-la-Ville Landouzy-la-Ville a été mis à jour le 2024-04-08 par SIM Hauts-de-France OT du Pays de Thiérache