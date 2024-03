MICRO FOLIE LOZÈRE Langogne, mardi 9 avril 2024.

Micro-Folie » s’installe au 4e étage du Musée de la Filature des Calquière.

Avec la collaboration de + de 30 Musées du monde, découvrez, et explorez + de 2000 œuvres numérisées.

Réunissant des centaines de chefs-d’œuvre à découvrir sous forme numérique, cette galerie d’art virtuelle mêle à la fois arts plastiques, spectacle vivant, design, architecture… Elle est une offre culturelle unique et ludique.

Organisé sous forme de visites « thématiques », un programme vous est proposé chaque jour.

Uniquement sur réservation auprès de l’Office du Tourisme.

Places limitées. EUR.

Rue des Calquières

Langogne 48300 Lozère Occitanie langogne@langogne.com

