Micro-Folie Casque de Réalité Virtuelle Scénovision Salle 1 Bénévent-l’Abbaye, vendredi 16 février 2024.

Micro-Folie Casque de Réalité Virtuelle Scénovision Salle 1 Bénévent-l’Abbaye Creuse

Une expédition au sommet Le sommet du Mont Blanc comme si vous y étiez !

Découvrez la chaîne des Alpes en trois dimensions et partagez les sensations des alpinistes et des skieurs.

Le massif du Mont Blanc s’étend sur 400 km2 et culmine à 4 810 m. Entre rocailles et crêtes, les scientifiques trouvent sur ce massif un formidable terrain d’étude pluridisciplinaire géologie, paléontologie, géomorphologie, glaciologie, géophysique et botanique.

Mais à l’instar de la banquise, c’est une victime indubitable du réchauffement climatique. Au cours du XXe S, la température moyenne y a augmenté trois fois plus qu’à l’échelle planétaire. Si elle augmentait encore de 3 °C, la surface englacée des Alpes pourrait diminuer de 80 %.

Vendredi 16 Février de 11h 00 à 12h 00,

Mercredi 21 Février de 11h 00 à 12h 00,

Samedi 02 Mars de 11h 00 à 12h 00.

A partir de 13 ans,

Réservation conseillée.

Scénovision Salle 1 18 Rue de l’Oiseau

Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine microfolie@ccbgb.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 11:00:00

fin : 2024-02-16 12:00:00



