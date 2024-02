Michelle, doit-on t’en vouloir d’avoir fait un selfie à Auschwitz ? Colmar, vendredi 19 avril 2024.

Sweet-shirt rose flashy et sourire ingénu. Un petit selfie et Michelle bascule du côté obscur de l’Histoire avec un grand H comme Haine.

À l’origine, une jeune fille s’était prise en photo à Auschwitz comme si c’était un lieu comme un autre, ce qui avait enflammé les réseaux sociaux. Ce fait divers devient une pièce qui fait entrer sur scène les moyens de communication d’aujourd’hui et leur écriture spécifique, et pose des questions morales le titre en formule une, mais on doit s’interroger aussi sur la haine manifestée sur Internet par des intervenants que l’anonymat libère de toute mesure….Derrière son titre coup de poing , la pièce aborde avec une grande subtilité la question de notre rapport aux réseaux sociaux et la place prise par les technologies numériques. Qu’est-ce que cela a changé de notre rapport à l’image ? Sans jamais poser un regard inquisiteur sur la jeunesse, qui est née avec le développement de ces outils, le spectacle nous questionne sur un mode où se confrontent le réel et le virtuel.

A partir de 13 ans. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 14:30:00

fin : 2024-04-19 15:45:00

13 rue d’Amsterdam

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est salle.europe@colmar.fr

