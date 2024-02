Mezcla Toucy, samedi 20 avril 2024.

Mezcla Toucy Yonne

Mezcla est un groupe évoluant dans un style métissé avec le métal et le flamenco. Influencé par les origines espagnoles du chanteur-guitariste Alexis Munoz, la formation naît de sa rencontre avec le guitariste Geoffroy Garraut. Depuis une vingtaine d’années, les répertoires métal et acoustique sont les deux facettes du groupe, pouvant alterner l’un et l’autre en concert comme sur leurs albums. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20

fin : 2024-04-20

La Pyramide du Loup

Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@lapyramideduloup.com

