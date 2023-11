Brass Band Brass – Aventure ESPACE JEAN POPEREN Catégories d’Évènement: Meyzieu

Rhône Brass Band Brass – Aventure ESPACE JEAN POPEREN, 15 juin 2024, MEYZIEU. Brass Band Brass – Aventure ESPACE JEAN POPEREN. Un spectacle à la date du 2024-06-15 à 20:30 (2024-06-15 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros. Créé en 2003 à Meyzieu, cet ensemble a joué dans différents lieux de la région, mais s’est aussi exporté du côté de la Normandie et jusqu’en Hongrie, afin de participer à de nombreux festivals. Sous la direction, depuis 2016, de Serge DESAUTELS, corniste de renommée internationale, les programmes joués sont variés, du classique au contemporain, des musiques de films aux créations originales… Numéro de téléphone accès PMR: 04 72 45 16 61 ou 04 78 04 07 33 Brass Band Votre billet est ici ESPACE JEAN POPEREN MEYZIEU 1 RUE LOUIS JOUVET Rhône 18.0

