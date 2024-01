Goûtons voir ! Château de Cîteaux Meursault, samedi 6 juillet 2024.

Goûtons voir ! Château de Cîteaux Meursault Côte-d’Or

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06 15:00:00

fin : 2024-07-06 16:30:00

Le spectacle « Goûtons Voir ! » présenté par Sophie Jammet, comédienne, sommelière et petite fille de vignerons en Bourgogne, et Robin Verheyen saxophoniste, est une invitation à la dégustation de quatre vins, agrémentée d’escales musicales, poétiques, théâtrales et humoristiques.

Le verre à la main, on boit les paroles de Sophie qui de son timbre grave nous envoûte et nous offre des vins de qualité qui prennent eux aussi la parole pour nous raconter leur parcelle, leur terroir, leur climat tandis que le saxophone au son si proche de la voix humaine emplit les caves de belles harmonies… un beau moment de convivialité bacchanale.

EUR.

Château de Cîteaux 18 Rue de Citeaux

Meursault 21190 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté lesamis@musique-meursault.fr



L’événement Goûtons voir ! Meursault a été mis à jour le 2024-01-19 par COORDINATION CÔTE-D’OR