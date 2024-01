MEURICE 2027 ESPACE BEAUDRAN Mirande, samedi 27 avril 2024.

Un premier quinquennat Macron – symbole d’un réussite totale – à peine terminé, voilà qu’il estsuivi d’un second mandat qui s’annonce réjouissant.Mais 2027, c’est déjà demain ! Et le président ne pourra pas se représenter. Il est temps pourGuillaume Meurice de se déclarer à la fonction suprême.Guillaume Meurice est votre candidat, celui de la réconciliation nationale.Certes, les futurs nombreux prétendants brilleront par leur génie, leur honnêteté, leur altruisme.Mais quand s’impose la nécessité d’aller plus vite, plus haut, plus fort, instinctivement nosregards convergent vers le seul candidat légitime, qui incarne à lui seul l’avenir de la France dufutur !Il est grandement temps de voter pour un président des Français.e.s qui regarde au loin enplissant les yeux.

Tarif : 20.00 – 30.00 euros.

Début : 2024-04-27 à 20:00

ESPACE BEAUDRAN Rue d’Artagnan 32300 Mirande 32