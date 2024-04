MEUH Z’EN BALADE RALLYE AGRICOLE ET TOURISTIQUE Saint-Mihiel, dimanche 2 juin 2024.

Les Jeunes Agriculteurs de la Meuse et les Jeunes Agriculteurs du canton de Saint Mihiel Pierrefitte organisent un rallye agricole et touristique pour la 5ème édition.

Le départ aura lieu le 2 juin à 9h à la Ferme COYEN de Lahaymeix.

Les participants constituent une équipe par véhicule et découvrent le territoire sous forme de jeu. Des points d’étapes sont répartis sur plusieurs communes du secteur et les équipes doivent se rendre sur place pour répondre à des questions ciblées, via un livret dans lequel figure les informations de jeu, mais également un visuel sur les partenaires qui souhaitent s’associer à l’événement.

Informations et questions 03.29.83.30.21Tout public

0 EUR.

Début : 2024-06-02 08:30:00

fin : 2024-06-02

Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est

