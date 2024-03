METS TA SAUCE > JAM SESSION Salle de la Tour Voisins-le-Bretonneux, vendredi 5 avril 2024.

METS TA SAUCE > JAM SESSION Ouvert à toutes et tous, que vous soyez débutant ou confirmé, la scène de la Salle de la Tour est faite pour vous ! Ramenez vos instruments, même les plus insolites ! Vendredi 5 avril, 20h30 Salle de la Tour Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-05T20:30:00+02:00 – 2024-04-06T00:30:00+02:00

Ouvert à toutes et tous, que vous soyez débutant ou confirmé, la scène de la Salle de la Tour est faite pour vous ! Ramenez vos instruments, même les plus insolites !

Guichet sur place le soir de l’événement

Jam Session : Musicien·ne·s c’est le moment d’improviser !

Gratuit

Salle de la Tour

Espace Culturel Decauville

5 place de la Divisions Leclerc

78960 Voisins-le-Bretonneux

Ouverture des portes : 20h30

Bar sur place

La Salle de la Tour est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Des bouchons d’oreilles sont disponibles gratuitement à l’accueil et au bar.

Espèces et carte bancaire à partir de 1€

01 30 44 37 67

info@metassos.fr

Retrouvez toutes les informations sur www.metassos.fr

jam session