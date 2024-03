Metropolitan Opéra Live La rondine Val de Louyre et Caudeau, samedi 20 avril 2024.

Metropolitan Opéra Live La rondine Val de Louyre et Caudeau Dordogne

Samedi 20 avril 2024, à 18h30, à l’Espace Culturel André Malraux de Cendrieux, retransmission de La Rondine de Puccini en différé du Metropolitan Opera.

Sur réservation

L’histoire d’amour douce-amère de Puccini arrive dans les salles de cinéma le 20 avril, avec la soprano Angel Blue dans le rôle de la courtisane française Magda, face au ténor Jonathan Tetelman dans le rôle de Ruggero, un jeune homme idéaliste qui lui offre une alternative à sa vie d’excès.

L’association Confluence des Arts et des Savoirs propose pour la saison 2023-2024 les neufs sélections du Metropolitan Opera dans le cadre des diffusions HD-Live 2023-2024 et six opéras supplémentaires, avec la qualité des retransmissions en live du MET.

Place 17 euros / Assiette garnie 8 euros

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 18:00:00

fin : 2024-04-20 22:00:00

Espace Culturel André Malraux

Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine g.thomasset@orange.fr

