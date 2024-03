Metropolitan Opéra Live La fille du régiment Val de Louyre et Caudeau, samedi 6 avril 2024.

Samedi 6 avril 2024, à 18h30, à l’Espace Culturel André Malraux de Cendrieux, retransmission de La Fille du régiment de Donizetti en différé du Metropolitan Opera.

Samedi 6 avril 2024, à 18h30, à l’Espace Culturel André Malraux de Cendrieux, retransmission de LA FILLE DU RÉGIMENT de Donizetti en différé du Metropolitan Opera.

Quarante ans après Joan Sutherland et Luciano Pavarotti, ce sont Nathalie Dessay et Juan Diego Florez qui s’emparent de La Fille du régiment, opéra-comique de Donizetti, lors d’une coproduction entre les maisons d’opéras londonienne, viennoise et new-yorkaise.

L’association Confluence des Arts et des Savoirs propose pour la saison 2023-2024 les neufs sélections du Metropolitan Opera dans le cadre des diffusions HD-Live 2023-2024 et six opéras supplémentaires, avec la qualité des retransmissions en live du MET.

Place 17 euros / Assiette garnie 8 euros

Sur réservation 17 17 EUR.

Début : 2024-04-06 18:00:00

fin : 2024-04-06 22:00:00

Espace Culturel André Malraux

Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine g.thomasset@orange.fr

