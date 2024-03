Messti et Nochmessti Drusenheim, samedi 21 septembre 2024.

Messti et Nochmessti Drusenheim Bas-Rhin

Immense fête populaire, le Messti de Drusenheim est l’un des plus grands d’Alsace du Nord. Nombreux manèges et carrousels amuseront petits et grands. Dans les restaurants, les spécialités traditionnelles attendent les gourmands. Lors de la braderie annuelle, plusieurs centaines de stands proposent bonnes affaires et produits originaux. Enfin, le marché aux puces du Nochmessti ravira les chineurs et amateurs de seconde main. 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-21

fin : 2024-09-23

Drusenheim 67410 Bas-Rhin Grand Est mairie@drusenheim.fr

L’événement Messti et Nochmessti Drusenheim a été mis à jour le 2024-02-16 par Office de Tourisme du Pays Rhénan