Messmer – Hypersensoriel Montbéliard, 25 mai 2022, Montbéliard.

Messmer – Hypersensoriel L’Axone 6 rue du Commandant Rossel Montbéliard

2022-05-25 20:00:00 – 2022-05-25 22:00:00 L’Axone 6 rue du Commandant Rossel

Montbéliard Doubs

Hypersensoriel, le nouveau spectacle de Messmer le fascinateur en tournée à Montbéliard !

Le fascinateur Messmer est l’une des grandes références en hypnose et magnétisme à travers le monde. Détenteur du record mondial d’hypnose collective et avec plus d’un million de billets vendus à son actif, Messmer est de retour en France pour y présenter son tout nouveau spectacle, Hypersensoriel.

> A 20h à l’Axone à Montbéliard. Billetterie à l’Office de Tourisme du Pays de Montbéliard.

info@axone-montbeliard.fr +33 9 70 25 22 12 http://www.axone-montbeliard.fr/fr/pascal-obispo-17

L’Axone 6 rue du Commandant Rossel Montbéliard

