Clown théâtre gestuel, détournement d’objets Samedi 20 avril 2024, 15h00 1

Une équipe d’ouvriers spécialisés, dirigée par un chef obsessionnel, veut construire coute que coute une oeuvre originale.

Tout est réuni pour mettre en lumière la réussite d’un ouvrage parfait. Mais c’est sans compter sur l’arrivée fracassante d’un nouvel outil qu’ils vont devoir dompter et maitriser. De là vont se révéler les caractères de chacun : le zélé, le maniaque et le dilettante encadrés par une autorité de plus en plus fébrile.

Des rallonges électriques se connectent et se déconnectent. Des nœuds se créent. La tension est à son comble et c’est dans cette ambiance survoltée qu’ils vont devoir composer.

Découvrir Watt ? : https://www.youtube.com/watch?v=OYanSSyHsbQ

L’Artymès, salle de Spectacle Complexe de la Vigne – rue des sports 44420 MESQUER Mesquer 44420 Loire-Atlantique