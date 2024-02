Mesdames Médiathèque de Saint-Dizier Saint-Dizier, mercredi 3 avril 2024.

Mesdames Chansons françaises Mercredi 3 avril, 18h30 Médiathèque de Saint-Dizier Entrée libre dans la limite des places disponibles

Devant Fabrice Kieffer à l’accordéon et Olivier Herrmann à la contrebasse, deux voix féminines, celles d’Anouck Bazantay et de Juliette Cordel, s’entremêlent. Elles chantent des textes à la plume tantôt délicate et poétique, tantôt comique et cinglante. Mesdames s’inscrit dans la tradition de la chanson française par le goût de raconter des histoires. Les musiciens fusionnent leurs influences diverses dans des compositions originales en livrant au public une pop acoustique cadencée, intimiste et colorée.

Tout public.

