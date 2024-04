MES P’TITES VACANCES Mauguio, mardi 9 avril 2024.

MES P’TITES VACANCES Mauguio Hérault

Les pitchouns ont rendez-vous pendant les vacances de printemps pour faire le plein d’animations sur le thème de la Mer !

Découvrez le programme ci-dessous

> MARDI 9, MERCREDI 10 ET JEUDI 11 AVRIL

Initiation à la sculpture sur sable Fabien di Maggio propose aux enfants une animation unique en France, c’est un véritable spectacle pendant lequel les enfants s’initient à l’art de la sculpture sur sable châteaux, personnages et animaux prennent forme. Ils créent avec l’artiste et la plage se transforme en terrain de jeu et en scène. Des temps de diabolo viendront stimuler l’imagination et émerveiller les enfants.

4 sessions 9h30-10h30 / 11h-12h / 14h-15h / 15h30-16h30

Sur la plage centre. RDV à l’Office de tourisme.

Pour les enfants à partir de 4 ans.

Nombre de places limitées 10 participants max.

Présence d’un adulte accompagnant obligatoire.

> DIMANCHE 14 AVRIL

HE HOP ! PÉNÉLOPE Odyssée musicale d’Emmanuelle Bunel Et si cette fois c’était Pénélope qui partait en voyage ? Parce que bon, ça fait bientôt 3000 ans qu’on raconte l’histoire d’Ulysse… Et puis on n’est plus en Grèce Antique, on est au XXIème siècle, et les filles ne vont quand même pas rester à la maison à tisser des trucs qui ne servent à rien en attendant Dieu sait quoi. Alors, c’est décidé dès demain, elle embarque avec son fidèle Mentor. Elle part en voyage. He hop ! Pénélope, c’est parti !

Instruments anciens, musiques électroniques, l’univers de Hé Hop Pénélope mêle langue, voix, sonorités méditerranéennes qui se croisent dans cette Odyssée moderne. Un récit poétique aux ambiances musicales composées en direct par le duo dans cette toute nouvelle création destinée au jeune public.

De 16h à 17h | Salle Rosa Parks Carnon

Tout public dès 8 ans

> LUNDI 15 AVRIL

Atelier Sous l’océan avec 4 expériences plongée sous-marine pour observer la pression et la couleur des mers et des océans, création de sources hydrothermales, formation de monts hydrothermaux et enfin création de la bioluminescence dans les abysses.

Animé par l’association Les Savants Fous

De 10h à 12h | Salle Rosa Parks Carnon

Pour les enfants de 6 à 12 ans.

Nombre de places limitées 12 participants max.

> MARDI 16 AVRIL

Atelier Ça flotte, ça coule avec 4 expériences forme de densité (pourquoi ce qui est lourd peut flotter ?), la densité des liquides (fabrication d’un tube à densité à ramener à la maison), la bouteille à densité et enfin le ludion magique.

Animé par l’association Les Savants Fous

2 sessions 10h et 14h (durée 2h) | Salle Rosa Parks Carnon

Pour les enfants de 6 à 12 ans.

Nombre de places limitées 12 participants max.

> MERCREDI 17 AVRIL

Atelier Sous l’océan avec 4 expériences plongée sous-marine pour observer la pression et la couleur des mers et des océans, création de sources hydrothermales, formation de monts hydrothermaux et enfin création de la bioluminescence dans les abysses.

Animé par l’association Les Savants Fous

De 10h à 12h | Salle Rosa Parks Carnon

Pour les enfants de 6 à 12 ans.

Nombre de places limitées 12 participants max.

Spectacle Les Expériences du Professeur Abyssus Le professeur vous entraine jusque dans les abysses pour explorer les mystères des fonds marins parmi lesquels bioluminescence, écholocation… Émerveillement garanti !

Animé par l’association Les Savants Fous

De 16h à 17h | Salle Rosa Parks Carnon

Tout public dès 3 ans.

> JEUDI 18 ET VENDREDI 19 AVRIL

Initiation à la pêche les enfants découvrent la pratique de la pêche en bord de mer. Cannes et appâts fournis par le club.

Proposé par l’association La Pêche pour tous Carnon

De 8h à 11h30 | RDV Parking place Cassan Carnon

Pour les enfants de 5 à 10 ans.

Nombre de places limitées 6 participants max.

Présence d’un adulte accompagnant obligatoire.

> MERCREDI 24 AVRIL & SAMEDI 4 MAI

Atelier La Mer en Anglais découverte de l’univers marin en anglais. Au programme lecture d’album, chansons dont une sous forme d’un mini spectacle, danse de la méduse, jeux (memory, cherche et trouve, chasse aux trésors des animaux marins) et activité créative seront au programme.

Animé par Mom’en anglais, conceptrice de contenus pédagogiques et éducatrice.

2 sessions 10h et 11h (durée 1h) | Salle Rosa Parks Carnon

Pour les enfants de 3 à 6 ans. Nombre de places limitées 8 participants max.

Présence d’un adulte accompagnant obligatoire.

TARIF UNIQUE 3€ par atelier/spectacle

Infos et inscrptions 04 67 50 51 15 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-09

fin : 2024-05-04

Avenue des Comtes de Melgueil

Mauguio 34130 Hérault Occitanie

L’événement MES P’TITES VACANCES Mauguio a été mis à jour le 2024-04-02 par OT MAUGUIO-CARNON