Mes premiers pas au musée Les rêves du chien Porcelaine Musée national Adrien Dubouché Limoges, samedi 20 avril 2024.

Mes premiers pas au musée Les rêves du chien Porcelaine Musée national Adrien Dubouché Limoges Haute-Vienne

Le petit chien Porcelaine s’est endormi. Cette visite vous permettra de contempler des œuvres de manière relaxante et poétique à l’aide de musique et de petites histoires. Terminez cette visite par la création en famille d’un doudou en tissu et en céramique.

Réservation conseillée.

Activité réservée aux enfants 2 à 5 ans et leur(s) parent(s).

Réservations et informations sur www.cultival.fr

Effectif 12 participants 4 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 10:30:00

fin : 2024-04-20 11:30:00

Musée national Adrien Dubouché 8 Place Winston Churchill

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

