Mes moires Carré à la Farine Versailles, mardi 23 avril 2024.

Mes moires Le monde vu autrement : la magie des reflets. 23 – 28 avril Carré à la Farine Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-23T11:00:00+02:00 – 2024-04-23T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-28T11:00:00+02:00 – 2024-04-28T18:00:00+02:00

Par ses photographies de reflets (ses « moires »), Thierry du Parc Locmaria nous entraîne dans une vision onirique du monde qui nous entoure. Thierry du Parc Locmaria accroche ses « moires » à Versailles :

Après Paris, Monaco, Miami, New-York, Giverny, et tout récemment Arles, capitale française de la photographie, Thierry du Parc Locmaria accroche ses « moires » à Versailles.

Initié à cette vision singulière des reflets par la réflexion des tours de bureaux, dans les quartiers d’affaires qu’il fréquentait durant sa carrière, Thierry du Parc Locmaria poursuit son travail au bord de l’eau. Partout les ports, les lacs, les rivières, les canaux, les sols après la pluie, sont devenus son terrain de chasse favori pour nous montrer combien la nature met quotidiennement devant nos yeux des merveilles. Il ne s’arrête pas sur les reflets-miroirs où le reflet est l’exacte reproduction de la réalité : « J’aime quand la nature me raconte une autre histoire », a-t-il coutume de dire.

Carré à la Farine 70 bis, rue de la Paroisse – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 01 39 51 52 04 https://www.versailles.fr/culture/etablissements/carre-a-la-farine/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.tdpphoto.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/thierryduparc_photography/ »}] La salle d’exposition dénommée « Carré à la Farine » située dans la halle à la farine de la place du marché Notre-Dame accueille toute l’année (hors vacances scolaires) expositions, conférences et manifestations diverses, exclusivement culturelles ou artistiques.

© Thierry du Parc Locmaria