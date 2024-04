Merveilleux jardins de Jiangnan Carré à la Farine Versailles, mercredi 17 avril 2024.

Merveilleux jardins de Jiangnan De Shanghai à Paris, au bord des rivières, rencontrons-nous dans les jardins. Retrouvez la beauté des jardins de Jiangnan à Versailles. Un dialogue entre l’Occident et l’Orient. 17 – 20 avril Carré à la Farine Entrée libre

Début : 2024-04-17T11:00:00+02:00 – 2024-04-17T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-20T11:00:00+02:00 – 2024-04-20T18:00:00+02:00

L’année 2024 marque les Jeux Olympiques de Paris et le 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France. Les jardins chinois de Jiangnan voyageront de loin jusqu’à Versailles, où se trouve le modèle symbolique de l’art des jardins à la française, pour engager un dialogue sur l’esthétique et l’art des jardins entre l’Orient et l’Occident.

Organisée par l’Université Tongji, elle est dirigée par le Prof. ZHANG Ming et le Dr. LI Dandan. L’exposition se déroule en deux parties : Jardin Paysage et Jardin Frontière. La 1ère explore le récit du développement historique, les philosophies de conception et l’artisanat traditionnel des jardins chinois, mettant en vedette cinq jardins emblématiques de Jiangnan. La 2ème invite des artistes chinois et européens, dont Hélène BINET, CAI Xiaosong, RU Xiaofan, ZHANG Xiaoli et ZHOU Yang, à présenter le charme des jardins chinois.

Mercredi 17 avril à 15h : représentation de l’opéra Kunqu

Carré à la Farine 70bis rue de la paroisse 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France

© Faërie Zhou Yang