Merveilles choisies les chefs d’œuvre d’Autun. Muséum d’Histoire Naturelle d’Autun Autun, lundi 1 juillet 2024.

Merveilles choisies les chefs d’œuvre d’Autun. Muséum d’Histoire Naturelle d’Autun Autun Saône-et-Loire

Durant tout le chantier, une sélection des chefs-d’œuvre du musée Rolin est présentée dans les salles d’expositions temporaires du Muséum. De l’Antiquité au XXe siècle, retrouvez les œuvres phares du musée dans une présentation intimiste et resserrée, qui rassemble le vase diatrète, Eve, la Nativité au cardinal Rolin, la Vierge d’Autun ou encore les peintures emblématiques du musée. En prime, c’est l’occasion d’en apprendre plus sur le vaste chantier du Panoptique et sur le projet final grâce à une évocation 3D. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-01 14:00:00

fin : 2024-09-30 18:00:00

Muséum d’Histoire Naturelle d’Autun Impasse Rollet

Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté museum@autun.com

