Merteuil Pièce de théâtre Préaux du Perche Perche en Nocé, samedi 20 avril 2024.

Merteuil Pièce de théâtre Préaux du Perche Perche en Nocé Orne

« Lla suite » des Liasions Dangereuses par Choderlos de Laclos, écrit par Marjorie Frantz. Mise en Scène Salomé Villiers avec Chloé Berthier et Marjorie Frantz.

1799. Un relais de chasse, dans une forêt, entre chien et loup. Un fiacre s’arrête. La marquise de Merteuil en descend fanée et usée. Un mystérieux billet l’a conviée alors qu’elle s’est retirée du monde depuis plus de 15 ans, depuis la mort du Vicomte de Valmont. Qui lui a écrit ce billet ? Ces années d’exil l’ont-elle adoucie ? Le temps panse t’il les blessures de l’orgueil ? Le piège qu’on lui tend l’anéantira-t’elle ?

Pratique au Théâtre Basse Passière à Préaux du Perche réservation en ligne.

« Lla suite » des Liasions Dangereuses par Choderlos de Laclos, écrit par Marjorie Frantz. Mise en Scène Salomé Villiers avec Chloé Berthier et Marjorie Frantz.

1799. Un relais de chasse, dans une forêt, entre chien et loup. Un fiacre s’arrête. La marquise de Merteuil en descend fanée et usée. Un mystérieux billet l’a conviée alors qu’elle s’est retirée du monde depuis plus de 15 ans, depuis la mort du Vicomte de Valmont. Qui lui a écrit ce billet ? Ces années d’exil l’ont-elle adoucie ? Le temps panse t’il les blessures de l’orgueil ? Le piège qu’on lui tend l’anéantira-t’elle ?

Pratique au Théâtre Basse Passière à Préaux du Perche réservation en ligne. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 19:00:00

fin : 2024-04-20

Préaux du Perche Lieu-dit La Basse Passière

Perche en Nocé 61340 Orne Normandie contact@theatrebassepassiere.com

L’événement Merteuil Pièce de théâtre Perche en Nocé a été mis à jour le 2024-03-12 par OT CdC Coeur du Perche