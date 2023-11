Carmen – Ballet Murcia Le Pin Galant, 4 avril 2024, MÉRIGNAC.

Carmen – Ballet Murcia Le Pin Galant. Un spectacle à la date du 2024-04-04 à 20:30 (2024-04-04 au ). Tarif : 40.0 à 40.0 euros.

LE PIN GALANT (L-R2021-006921/6926) présente : ce spectacle. DIRECTION ARTISTIQUE : CARMEN ET MATILDE RUBIO CHORÉGRAPHIE, MISE EN SCÈNE ET COSTUMES : MATILDE RUBIO SCÉNOGRAPHIE : ANTONIO LLAMAS LUMIÈRES : STEPHANE MACOR AVEC : 20 DANSEURS Créé en 1985, le Ballet Español de Murcia est reconnu comme l’un des meilleurs représentants de la culture espagnole sur la scène internationale. De nombreuses distinctions dans de multiples festivals internationaux récompensent le travail de cette compagnie pour son apport au flamenco, tant pour ses qualités chorégraphiques, que pour sa musique et ses mises en scène. Composée d’une vingtaine de danseurs, elle nous présentera ce mélange d’amour et de fierté sauvage qu’est l’histoire de « Carmen ». Sous l’impulsion de Carmen Rubio, directrice artistique, et de Matilde Rubio, chorégraphe, la compagnie nous offre une pièce chorégraphique pleine d’émotions et de vigueur sur la sublime musique de l’opéra de Bizet, qui a déjà inspiré de nombreux et prestigieux chorégraphes, tels Roland Petit, Alberto Alonso, Antonio Gadès ou encore Mats Ek. Un spectacle puissant et envoûtant qui restitue à merveille toute la magie et l’essence du flamenco à travers cette œuvre universelle.Accès: TRAM Ligne A – Arrêt PIN GALANT Réservation pour les personnes à mobilité réduite : 05 56 97 82 82 Ballet de Murcia, Compania Carmen & Matilde Rubio Ballet de Murcia, Compania Carmen & Matilde Rubio

Le Pin Galant MÉRIGNAC 34,av. de Lattre de Tassigny Gironde

